В Минске задержали несовершеннолетних закладчиков

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль провел спецоперацию по изобличению и задержанию 17-летних студентов. При себе у них нашли около 200 г марихуаны. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Выяснилось, что накануне распространители запрещенных веществ успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном общим весом 400 г. Дома у одного задержанного правоохранители нашли более 300 г марихуаны, а также электронные весы, пакеты и изоленту для фасовки "товара".

Оперативники установили, что молодые люди работали на наркомаркет около четырех месяцев. Изначально устроились мелкими закладчиками, а после стали оптовыми курьерами. Действовали сообща с распределением ролей: один фасовал, второй прятал. Подозреваемые пояснили, что хотели заработать большие деньги и на заманчивое предложение откликнулись в мессенджере. В переписке неизвестный пообещал полную безопасность и избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

В ГУНиПТЛ МВД отметили, что несовершеннолетние являются наиболее уязвимой группой, которая в силу своей неокрепшей психики и юношеского максимализма не может в полной мере оценить степень своих противоправных деяний.

"Кураторы иностранных интернет-магазинов по продаже наркотиков целенаправленно находят юных наемников и для вербовки пользуются их доверчивостью, бесстрашием и необразованностью в правовых вопросах, - отметили в ведомстве. - По статистике, наркоторговцев задерживают в течение нескольких месяцев. Поэтому следует подумать о наказании за преступные деяния (лишение свободы сроком до 25 лет), прежде чем заняться распространением "товара".-0-