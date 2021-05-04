В Минске задержали нетрезвого мотоциклиста

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвого мотоциклиста задержали в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 11.45 в районе дома №1 по ул.Воронянского инспекторы отдела ГАИ Октябрьского РУВД столицы остановили водителя мотоцикла "Кавасаки". Во время общения с ним правоохранители заподозрили, что мужчина нетрезв. Мотоциклиста отвезли на освидетельствование. Экспертиза подтвердила предположение - в его организме было обнаружено 0,4 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.18.15 КоАП. Транспортное средство доставлено на охраняемую стоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что алкоголь даже в самых маленьких дозах оказывает влияние на мозг, ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки. Водители в таком состоянии утрачивают чувство ответственности, пренебрегают реальными опасностями и теряют представление о возможных последствиях своих действий, поэтому дорога и алкоголь несовместимы.-0-