В Минске задержали нетрезвого водителя с 3,49 промилле алкоголя

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы ДПС отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы задержали нетрезвого мужчину, который ранее уже трижды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает Telegram канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан", двигался по ул.Острошицкой со стороны ул.Стариновской в направлении ул.Городецкой и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате происшествия никто не пострадал.

При проведении освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины составила 3.49 промилле.

На данный момент в отношении мужчины составлено три протокола об административных правонарушениях по ч.1 ст. 18.16, ч. 1 ст. 18.19 и ч. 5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь.

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