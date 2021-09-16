В Минске задержали оптового наркокурьера

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля задержали 25-летнего жителя Минска, который работал оптовым наркокурьером, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что около трех месяцев назад молодому человеку в мессенджер написали неизвестные с предложением трудоустроиться в качестве распространителя психотропов. Молодой человек принял предложение. За три месяца парень продвинулся по карьерной лестнице от мелкого закладчика до фасовщика крупных партий", - рассказали в ГУВД.

При обыске по месту жительства оперативники обнаружили у задержанного более 500 г порошкообразного вещества, содержащего альфа-PVP, и около 5 г марихуаны. Также в квартире обнаружены электронные весы, фасовочные пакеты, мобильные телефоны и банковские карты.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-