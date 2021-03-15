В Минске задержали пьяного подростка за рулем

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали нетрезвого несовершеннолетнего водителя, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"17-летнего подростка инспекторы ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы остановили 13 марта около 6.05 во дворе дома №41 по пр.Партизанскому. Юный автомобилист передвигался на "Субару". Водительского удостоверения у него не было. Помимо этого, от парня исходил резкий запах алкоголя", - рассказали в ГАИ.

При проведении освидетельствования в выдыхаемом воздухе нарушителя обнаружено 1,51 промилле алкоголя.

Сотрудники дорожной милиции в отношении несовершеннолетнего составили четыре административных протокола, предусмотренных ч.4 ст.18.15, ч.12 ст.18.13, ч.2 ст.18.16 и ч.1 ст.18.14 КоАП.

Все материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка для дальнейшего разбирательства.-0-