В Минске задержали пьяного водителя - он еле стоял на ногах

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"20 февраля от оперативно-дежурной части ГУВД Мингорисполкома поступила информация о том, что необходимо проверить физическое состояние водителя автомобиля "Фольксваген", который двигается по ул. Аэродромной в Минске. Незамедлительно по данному адресу выбыл экипаж ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД. Водитель был задержан, он еле стоял на ногах. От прохождения освидетельствования отказался", - рассказали в ГАИ.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 18.16 КоАП.

"Садясь за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вы рискуете своей жизнью, а также ставите под угрозу жизнь и здоровье окружающих, - отметили в ГАИ. - Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь".-0-