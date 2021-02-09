В Минске задержали подозреваемого в кражах из административных зданий

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной милиции задержали с поличным 34-летнего мужчину, который похищал имущество из административных зданий. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Как установили оперативники, на счету задержанного более 8 эпизодов хищения. Начиная с января в рабочее время мужчина заходил в поликлиники, учебные заведения, офисные помещения и искал открытые кабинеты. Убеждавшись в отсутствии людей на рабочем месте, он забирал все, что находил, - мобильные телефоны, кошельки, ноутбуки. Похищенное задержанный сбывал в Минске, а деньги тратил на личные нужды. Предварительный ущерб от противоправных действий составил более Br5 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На данный момент у правоохранителей имеются все основания полагать, что минчанин может быть причастен и к иным противоправным действиям на территории столицы.

Материалы проверки переданы в Первомайский РОСК (Минска), где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-