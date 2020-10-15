15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали подозреваемого в разбойном нападении на пункт обмена валют. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на пункт обмена валют, расположенный во Фрунзенском районе столицы. Им оказался 30-летний ранее не судимый минчанин. Личность мужчины удалось установить благодаря совпадению биологического материала, обнаруженного на изъятых при осмотре места происшествия объектах, по учету данных ДНК в ГКСЭ.

По данным следствия, 24 сентября в 11.20 к помещению одного из пунктов обмена валют во Фрунзенском районе подошел неизвестный. Дождавшись, когда кассир выйдет на перерыв, он подошел к ней и, угрожая предметом, похожим на взрывное устройство, потребовал передать деньги из кассы. Забежав обратно в помещение, работница банка нажала на тревожную кнопку. После этого мужчина скрылся с места происшествия.-0-