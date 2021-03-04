В Минске задержали предпринимателя за протестную разрисовку забора

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За протестную разрисовку забора задержан предприниматель. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Инцидент произошел ночью 27 февраля в Первомайском районе Минска. Патрульный наряд Департамента охраны МВД на улице Славинского заметил мужчину, который рисовал герб "Погоня" на ограждении Национального детского технопарка, - рассказали в МВД. - От правоохранителей 33-летнему жителю столицы скрыться не удалось: после задержания его доставили в РУВД для разбирательства. Выяснилось, мужчина успел нанести на забор, помимо рисунка, еще и перефразированную цитату из песни музыкальной группы протестного толка".

При себе у задержанного нашли баллоны с красной краской и трафарет. С его слов, подобные изображения он делал неоднократно, а также участвовал в несанкционированных митингах.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за хулиганство.-0-