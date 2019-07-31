В Минске задержали продавцов гашиша

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали россиянина и белоруса, занимавшихся распространением наркотиков, сообщила БЕЛТА сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.
Выйти на злоумышленников милиции удалось благодаря задержанию 27-летнего официанта одного из столичных заведений общепита. "При себе молодой человек имел около 1 г марихуаны, которую, как он признался, приобрел на предстоящий уикенд у своих товарищей", - рассказала Дарья Бабок.
Оперативники навестили товарищей и обнаружили в аптечке у 28-летнего борисовчанина и 34-летнего гражданина России, арендовавших квартиру во Фрунзенском районе, около 3 г гашиша. "Также в квартире у злоумышленников обнаружили и весы, используемые для расфасовки наркотиков. Известно, что оба фигуранта официально нигде не работают. Через интернет мужчины приобретали крупные партии наркотиков, которые в последующем расфасовывали и реализовывали знакомым", - пояснили в ГУВД.
Фигуранты заключены под стражу. Правоохранители устанавливают каналы поставки и круг лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.
Материалы проверки переданы в СК.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2684 BYN
|2.263 BYN
|2.269 BYN
|USD
|2.035 BYN
|2.031 BYN
|2.035 BYN
|RUB
|3.2079 BYN
|3.195 BYN
|3.208 BYN