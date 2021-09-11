В Минске задержали распространителей психотропов

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном лесопарке сотрудники наркоконтроля задержали двух распространителей психотропов. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

8 сентября в столичном лесопарке сотрудники наркоконтроля задержали 21-летнего минчанина и 24-летнего жителя Жодино, у которых изъяли 0,5 кг мефедрона и альфа-PVP.

Установлено, что младший из подельников привез запрещенные вещества из России. Оба дилера работали на виртуальный наркомаркет - делали закладки в Минске и его окрестностях. Большую часть психотропов они успели разложить по тайникам, остальное хранили дома.

Фигуранты не работали, нелегальный доход тратили на собственные нужды, в том числе покупали наркотики для себя.

Следователи дали правовую оценку действиям парней и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-