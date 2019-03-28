В Минске задержали распространителя гашиша

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанина с крупной партией гашиша задержали в микрорайоне "Сухарево", сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"25 марта около 19 часов сотрудники милиции задержали 28-летнего неработающего минчанина, хранившего при себе с целью сбыта 53,14 г спрессованного вещества, которое, согласно экспертизе, является опасным наркотическим средством - гашишем", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.

Материалы дела переданы в Следственный комитет.-0-