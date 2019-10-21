В Минске задержали распространителя наркотиков с 150 г гашиша

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске правоохранители перекрыли канал поставки опасных наркотиков из России, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Во время оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 32-летний житель столицы (организатор канала) и 26-летний покупатель, у которого оперативники обнаружили и изъяли около 2 г гашиша.

"Распространитель наркотиков хранил у себя в квартире 150 г спрессованного вещества коричневого цвета, электронные весы, приспособление для курения, а также 15 свертков, подготовленных для реализации, - рассказали в ГУВД. - После проведения экспертизы изъятого вещества было установлено, что это гашиш. Крупную партию наркотика мужчина приобрел в Санкт-Петербурге, и реализовывал его клиентам на территории Минска".

Правоохранители установили, что ранее оба фигуранта к уголовной ответственности не привлекались. В настоящий момент устанавливаются иные покупатели наркотического средства.

Материалы проверки переданы в СК для дачи правовой оценки действиям фигурантов.-0-