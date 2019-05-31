В Минске задержали распространителя особо опасных наркотиков и психотропов

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Московского РУВД Минска 29 мая задержали 37-летнего минчанина, который на протяжении трех лет распространял особо опасные наркотические и психотропные вещества, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Во время личного досмотра у минчанина обнаружено при себе около 2 г параметилэфедрона, - рассказали в РУВД. - При осмотре жилья задержанного было дополнительно обнаружено и изъято 2 г особо опасного наркотического средства - альфа-PVP, а также полимерные пакетики, предназначенные для фасовки психотропа, изолента, электронные весы и крупная сумма денежных средств". На месте закладки, на которую указал задержанный, было обнаружено и изъято около 4 г альфа-PVP.

Известно, что фигурант распространял психотропы в Минске и Минском районе.

Правоохранители проводят дальнейшую проверку для выявления круга иных сбытчиков и покупателей.

Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) районный отдел СК для дачи правовой оценки действиям злоумышленника.-0-