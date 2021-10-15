В Минске задержали распространителя психотропов

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники группы задержания Минского городского управления Департамента охраны МВД задержали с поличным 26-летнего минчанина, который работал на интернет-магазин по продаже психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Правоохранители задержали наркокурьера с поличным - в момент раскладки особо опасного психотропного вещества метилэфедрона. В дальнейшем сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД Минска при обыске обнаружили у парня около 40 г метилэфедрона, а также более 100 г наркотика в тайниках на территории Минска и Минского района. Оперативникам он пояснил, что работает на интернет-магазин закладчиком несколько месяцев. Общий вес изъятого наркотика составил 151 г", - рассказали в ГУВД.

Известно, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. С его слов, наркотики лично не употреблял, занимался реализацией, а также обучением новых закладчиков.

В отношении задержанного Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-