В Минске задержали с поличным наркокурьера

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД столицы задержали с поличным минчанина, работавшего курьером в наркомаркете, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники задержали 30-летнего мужчину в тот момент, когда он делал очередную закладку. При нем и в тайниках было обнаружено и изъято более 50 г особо опасного психотропного вещества - мефедрон.

"Установлено, что в августе минчанин освободился из мест лишения свободы, где восемь лет отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Он успел поработать строителем в России, но затем вернулся в Беларусь и устроился в интернет-магазин по продаже психотропов. Мужчина забирал из условленного места большие партии наркотиков и раскладывал свертки на территории столицы", - рассказали в ГУВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-