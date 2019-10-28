В Минске задержали сбытчика и покупателя гашиша

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Фрунзенского РУВД Минска задержали сбытчика и покупателя наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Информацию о том, что 35-летний минчанин занимается сбытом наркотиков, столичные правоохранители получили во время проведения комплекса проверочных мероприятий. "В квартире у мужчины, в которой он проживал совместно со своей девушкой, правоохранители обнаружили и изъяли гашиш общим весом 55 г, электронные весы, приспособление для курения и несколько свертков, готовых к реализации. Также был обнаружен предмет, похожий на револьвер. Предмет изъят и направлен на баллистическую экспертизу в центральный аппарат ГКСЭ Беларуси", - рассказала сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

Для установления лиц, причастных к незаконной деятельности минчанина, оперативниками был проведен ряд мероприятий, в результате которых удалось установить и покупателя наркотика. Им оказался 35-летний молодой человек. При себе у него было обнаружено порядка 1,1 г аналогичного вещества. Известно, что оба фигуранта официально не работали. 35-летний сбытчик ранее привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства.

Оперативники имеют основание полагать, что это не единственный покупатель, и продолжают оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК, где действиям фигурантов будет дана правовая оценка.-0-