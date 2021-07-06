В Минске задержали серийного похитителя велосипедов

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего минчанина, который из тамбура 16-го этажа многоквартирного жилого дома похитил велосипед. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Мужчина заходил в подъезды домов и искал оставленные без присмотра велосипеды. С собой задержанный брал специальное приспособление, с помощью которого избавлялся от велосипедных тросов. В один из дней он проник в подъезд, где на 16-м этаже обнаружил 3 велосипеда, один из которых похитил. Похищенное имущество спрятал в квартире своей сожительницы и планировал в дальнейшем реализовать, однако не успел, так как на следующий день после хищения был задержан сотрудниками уголовного розыска. Похищенный велосипед изъят для последующей передачи владельцу", - рассказали в ГУВД.

Известно, что задержанный официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время проверяется информация о его причастности к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и Минского района.

Материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК, где в отношении 33-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за кражу.

Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска напомнили, что единственный гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед без присмотра. Лучшее место для хранения двухколесного транспортного средства - квартира. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора. Следует оставлять велосипед в таком месте, чтобы он был у вас на виду или попадал в объективы камер видеонаблюдения, если они есть поблизости. Пристегивая велосипед к ограждению или перилам, убедитесь в их надежности.-0-