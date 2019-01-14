В Минске задержали таджикского студента с 28 свертками с психотропом

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД Минска совместно с управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД и ОМОН ГУВД задержали сбытчика психотропов - гражданина Таджикистана, который является студентом одного из столичных вузов. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники получили информацию, что один из студентов может быть причастен к распространению наркотиков путем закладок на территории Советского района столицы. "Во время проверки правоохранители задержали 24-летнего гражданина Таджикистана, который делал закладки недалеко от места жительства. При себе у молодого человека было 28 свертков, а в них более 15 г порошкообразного вещества. Оказалось, что молодой человек работает на интернет-магазин, специализирующийся на распространении наркотиков", - рассказали в ГУВД.

Изъятое вещество направили на экспертизу в управление Госкомитета судэкспертиз по Минску. Установлено, что оно содержит особо опасное психотропное вещество - альфа-PVP. "В отношении задержанного Советским (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), -пояснил временно исполняющий обязанности начальника криминальной милиции Советского РУВД столицы Владимир Демидович.

Проводится проверка на причастность студента к другим аналогичным преступлениям. Санкция ч.3 ст.328 УК предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.-0-