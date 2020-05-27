В Минске задержали торговца героином

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители 25 мая задержали в Минске уроженца Гомельской области, который сбывал героин. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Установлено, что 43-летний мужчина работал строителем в Москве. Там же приобретал наркотики для дальнейшей реализации на территории Беларуси. Продавал их по схеме "из рук в руки" своим друзьям и знакомым", - говорится в сообщении.

С помощью служебной собаки оперативники по месту временного проживания мужчины обнаружили более 52 г порошкообразного вещества. Эксперты ГКСЭ исследовали изъятое вещество и установили, что это героин.

Также около 1 г героина было обнаружено в кармане хозяина квартиры, который пустил погостить товарища. За предоставленную временную жилплощадь тот расплатился наркотиком.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Следователи дали правовую оценку его действиям, возбуждено уголовное дело. Оперативники столичного наркоконтроля продолжают устанавливать круг возможных покупателей героина и личность продавца оптовых партий.-0-