13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали участника массовых беспорядков, выяснилось, что он работал на виртуальный наркомаркет. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На 25-летнего жителя Минска вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Минувшей осенью вместе с другими протестующими парень выходил на проезжую часть и блокировал движение транспорта в столичном микрорайоне Серебрянка.

По оперативной информации, задержанный успел поработать курьером интернет-магазина по продаже психотропов.

Молодой человек признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.-0-