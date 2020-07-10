В Минске задержали восемь наркодилеров, изъято более 5 кг наркотиков

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержано восемь наркодилеров, изъято более 5 кг наркотиков. Милиционеры ликвидировали разветвленную сеть сбыта синтетических наркотиков, проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники столичного наркоконтроля отрабатывали информацию о поступлении в Минск крупной партии наркотика с территории России. Был задержан предполагаемый получатель - 20-летний неработающий уроженец Минской области. В его авто оперативники обнаружили и изъяли особо опасное психотропное вещество альфа-PVP массой более 1 кг.

"Примечательно, что для его доставки распространители изготовили тайник в раме картины, а также закамуфлировали наркотик в гипсовый бюст. Задержанный пояснил, что наркотик планировал реализовать через посредников на территории Минска", - рассказала Ольга Чемоданова.

Еще одним участником преступной цепочки оказался 48-летний неработающий уроженец Гомельской области, который снимает квартиру в Минске. Наркотики и психотропы он продавал через интернет. Его задержали, когда он делал закладки. Оперативники изъяли более 2,3 кг альфа-PVP и параметилэфедрона - часть оптовик хранил при себе, остальное нашли в закладках и по месту жительства мужчины.

"При проведении дальнейших оперативных мероприятий сотрудники наркоконтроля вышли на след еще шести распространителей, работающих на один и тот же интернет-магазин по продаже наркотиков. Октябрьским (г. Минска) РОСК действиям всех задержанных дана правовая оценка. Возбуждены уголовные дела", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Кроме того, сотрудники МВД и ГУВД Мингорисполкома предотвратили еще одну крупную поставку психотропов в страну. Благодаря оперативной информации, которую передали белорусские правоохранители коллегам из ГУНК МВД России, в Московской области изъято около 500 г MDMA, 1 кг параметилэфедрона и 500 г альфа-PVP.-0-