В Минске задержали закладчика, хранившего психотропы в гипсовых шарах

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали закладчика, который хранил особо опасный психотроп альфа-PVP в гипсовых шарах. Об этом в эфире "Радио Минск" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Правоохранители задержали 32-летнего мужчину 27 сентября. "При себе у него было обнаружено 16 гипсовых шариков, которые внутри содержали особо опасный психотроп альфа-PVP", - рассказала Юлия Гончарова.
Она добавила, что в Беларусь задержанный приехал из России, снял квартиру в Минске, нигде не работал. Жил за счет продажи наркотиков и сам неоднократно употреблял запрещенные вещества. Когда следователи вместе с оперативниками осматривали съемную квартиру, то обнаружили более 70 г психотропа.
Установлено, что мужчина работал закладчиком в интернет-магазине: получал от неустановленных лиц крупную партию психотропов, фасовал их, делал закладки и тайники в белорусской столице.
Расследование продолжается. Мужчине, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.-0-