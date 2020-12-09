В Минске задержали жителя Слуцкого района за кражи электроники

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задержали жителя Слуцкого района за кражи из магазинов техники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители установили, что молодой человек, у которого нет постоянного дохода, зарабатывал перепродажей похищенного имущества. Он заходил в магазины электроники, исчезал из поля зрения продавцов и прятал различные устройства в карманы. 20-летнему жителю Слуцкого района удалось вынести из столичных магазинов две пары беспроводных наушников и игровую приставку на общую сумму более Br4 тыс.

До этого молодой человек работал в столичном магазине по продаже техники, откуда похитил плойку для волос. Тогда задержанный возместил ущерб, его уволили.

Со слов задержанного, добытые преступным путем деньги он потратил на новый телефон, одежду, такси, а также подарки своей девушке.

У правоохранителей есть основания полагать, что молодой человек может быть причастен к иным кражам на территории столицы. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (города Минска) РОСК, где действиям парня дана правовая оценка.-0-