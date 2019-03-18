В Минске задержан 19-летний житель Круглого с 250 г психотропа

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за распространение особо опасного психотропа задержан 19-летний неработающий житель Круглого Могилевской области. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Молодого человека 14 марта во время проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Московского РУВД Минска. "При себе у него было обнаружено и изъято около 250 г порошкообразного вещества, которое согласно заключению эксперта содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество - альфа-PVP. Во время осмотра съемной квартиры парня оперативники нашли еще около 50 г порошкообразного вещества, респираторы, электронные весы, полимерные пакетики, изоленту", - рассказали в ГУВД.

Изъятое вещество было направлено на исследование в ГКСЭ. "Установлено, что задержанный расфасовывал психотропное вещество на съемной квартире и делал закладки не только в Минске, но и по всей Беларуси. Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки", - проинформировали правоохранители.-0-

Фото ГИОС Московского РУВД г.Минска