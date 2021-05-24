В Минске задержан 23-летний наркодилер

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска совместно с коллегами из Департамента охраны Октябрьского района задержали 23-летнего жителя столицы, который распространял наркотики. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители задержали молодого человека, когда тот размещал партию закладок. При себе у него обнаружили пять свертков по 2 г с наркотическим веществом, содержащим в своем составе мефедрон. В телефоне у задержанного была информация о местах других закладок на территории этого же района. Общий вес изъятого вещества составил 52 г.

Установлено, что молодой человек работал на интернет-магазин, посредством которого получал уже расфасованные крупные партии наркотика по 30 свертков весом 2 г каждый. Далее от куратора интернет-магазина он получал указания, в каких районах Минска размещать тайники с наркотиками. По информации оперативников, парень успел поработать в роли закладчика около трех дней.

Известно, что ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям молодого человека дана правовая оценка.-0-