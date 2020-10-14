14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан 70-летний педофил. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В середине сентября в милицию Минска обратился отец маленьких мальчиков, который сообщил о том, что к его детям на детской площадке приставал пожилой мужчина. Проверяя полученную информацию, сотрудники Первомайского РУВД установили, что нынешним летом одну из детских площадок с завидным постоянством посещал 70-летний минчанин. Оказалось, мужчина имеет здоровый интерес к езде на велосипеде и нездоровый - к малолетним мальчикам. Информация отца-заявителя подтвердилась", - рассказала Ольга Чемоданова.

С июня по сентябрь текущего года пенсионер не менее 7 раз приезжал на детскую площадку. Выжидая момент, он подходил к маленьким мальчикам и предлагал прокатиться на велосипеде или помочь сделать самодельный лук, после чего уводил их в кусты, где совершал действия сексуального характера.

Предварительно, жертвами педофила стали не менее пяти мальчиков, которые гуляли на детской площадке. Самому старшему из них 10 лет, самому младшему - пять. Состояние детей не вызывает никаких опасений, с ними работают специалисты.

Материал проверки передан в Первомайский РОСК для дачи правовой оценки. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело. Мужчина ранее неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних.-0-