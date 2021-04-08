В Минске задержан администратор деструктивного дворового Telegram-чата

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан администратор еще одного дворового чата. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК МВД задержали 33-летнего минчанина, который с прошлой осени управлял Telegram-чатом "Уручье-1". Мужчина рассказал, что был рядовым участником виртуального сообщества, пока его владелец под ником "Андрей" не предложил стать администратором. Для безопасности он настоял вести чат с другого аккаунта, после чего предоставил доступ к учетной записи с литовским номером и инструкцию по конспирации.

"Новый админ публиковал в чате призывы к проведению так называемых маршей и дворовых собраний, а также репостил информацию из экстремистских чатов и каналов. Он увеличивал число пользователей, добавляя в сообщество группы соседних районов. Позже минчанина добавили в закрытый чат администраторов, где координировалась информационная повестка и обменивались сведениями о задержанных", - рассказали в МВД.

По результатам проверки на жителя столицы составлены административные протоколы за организацию несанкционированных массовых мероприятий и распространение экстремистских материалов.

"Уручье-1" входил в структуру дворовых сообществ, созданную за рубежом. Действиям задержанного будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела, возбужденного по факту функционирования экстремистского формирования.-0-