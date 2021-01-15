15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан администратор радикальных Telegram-каналов и чатов. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Милиция продолжает выявлять и привлекать к ответственности "интернет-деятелей", призывающих нарушать общественный порядок. Вчера сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего минчанина, который создал и администрировал несколько "дворовых" Telegram-чатов, включая "Сухарево-97" (более 3300 участников), а также Telegram-канал "Сухарево News" (более 1100 участников)", - рассказали в МВД.

Оперативники установили, что задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных "дворовых" акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу.

"Обращает на себя внимание тот факт, что люди, которые администрировали упомянутые ресурсы, на марши не ходили. Зато они создали отдельный чатик "Элита Сухарево", где упражнялись в совершенствовании методов кукловодства. Провоцировали "гуляющих" нарушать закон, а сами снимали видео происходящего из окон своих уютных квартир. Затем полученные кадры размещали в интернет-ресурсах и отсылали отчеты о проделанной работе своим "хозяевам", - отметили правоохранители.

В настоящее время сотрудники ГУБОПиК МВД устанавливают других владельцев и администраторов интернет-ресурсов, вовлекающих в протестное движение граждан нашей страны.

Действиям администратора канала дается правовая оценка.-0-