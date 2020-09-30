В Минске задержан футбольный фанат, который перекрывал движение и распылил газ в милицейском авто

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан футбольный фанат, который перекрывал движение транспорта и распылил газ в милицейском авто. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В центре Минска 23 сентября компания молодых людей присоединилась к протестным акциям и участвовала в перекрытии дорог. Победу над городским трафиком товарищи отметили спиртным, после чего поехали "наводить порядки" в Серебрянку. Там снова звучали протестные лозунги, перекрывалась проезжая часть. В какой-то момент 27-летний рабочий фирмы увидел милицейский автомобиль и решился еще на один "подвиг": распылил перцовый газ в салоне, где находились сотрудники. После этого молодой человек сбежал с места событий и скрывался, пока его не задержали", - рассказали в ведомстве.

Действиям минчанина следователи дали правовую оценку. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Он и еще четверо футбольных фанатов проверяются на причастность к августовским массовым беспорядкам. Известно, что подозреваемый постоянно принимает участие в несанкционированных массовых мероприятиях и является футбольным фанатом, придерживающимся леворадикальных взглядов.-0-