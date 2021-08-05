В Минске задержан иностранный студент за распространение опасного психотропа

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции была получена информация о возможной причастности 25-летнего иностранного гражданина к сбыту психотропных веществ. "В июле текущего года мужчина был задержан на съемной квартире в Минске. При личном обыске обнаружено и изъято вещество белого цвета общей массой более 1 кг. Проведенная экспертами ГКСЭ химическая экспертиза установила, что вещество является особо опасным психотропом - пара-метилэфедроном. Кроме этого при осмотре жилого помещения изъяты электронные весы, изолента и полимерные пакеты", - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации следствия, обвиняемый осуществлял продажу запрещенных веществ посредством интернет-ресурсов. От неустановленных лиц он получал психотропные вещества, расфасовывал их на более мелкие дозы и делал закладки в тайники, расположенные на территории Минска и Минской области.

"Следователями допрашиваются свидетели, назначено проведение ряда экспертных исследований. В ходе исследования содержимого изъятого у обвиняемого мобильного телефона обнаружены координаты более 40 закладок. В последующем, при выбытии в указанные точки, правоохранители обнаружили закладки с неизвестным содержимым. В настоящий момент проводятся экспертные исследования. Согласно материалам уголовного дела, мужчина является студентом одного из высших учебных заведений страны", - отметили в СК.

Иностранцу предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Заводского РУВД столицы.-0-