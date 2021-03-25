В Минске задержан изготовитель протестной символики и участницы Telegram-чата "Ангарская 97"

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан изготовитель БЧБ-символики и участницы Telegram-чата "Ангарская 97". Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники столичного управления ГУБОПиК МВД вышли на 31-летнего жителя Заводского района Минска, который производил незарегистрированную символику. Вычислить "змагара" удалось после того, как на крыше его частного дома обнаружили БЧБ-флаг", - отметила Ольга Чемоданова.

В доме мужчины милиционеры нашли еще шесть таких знамен, трафарет и баллоны с красной краской. Выяснилось, что задержанный подпольно изготавливал протестную атрибутику, о чем теперь сожалеет и раскаивается. Кроме того, у хозяина изъяли пневматическое ружье с пулями, бинокль, установку для фейерверка, мобильный телефон и жесткий диск.

За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий на минчанина составили протокол.

В том же районе задержаны две активные участницы так называемых районных маршей и Telegram-чата "Ангарская 97". По информации МВД, они фотографировались с незарегистрированной символикой и выкладывали снимки в сеть, участвовали в забеге в поддержку осужденных протестующих и запускали салют в преддверии 25 марта.-0-