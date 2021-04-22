В Минске задержан квартирный вор

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителями за квартирную кражу задержан 35-летний минчанин. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"С заявлением в милицию обратилась семейная пара, проживающая на территории Фрунзенского района Минска. Супруги пояснили, что к ним постучал в дверь неизвестный мужчина, который сообщил о том, что нашел паспорт и документы хозяйки квартиры в одном из подъездов многоквартирного дома. Он пояснил, что рад вернуть имущество за небольшое вознаграждение. Супруга потерпевшей насторожила эта ситуация и он решил задержать мужчину до приезда милиции. В ответ на это минчанин попытался оказать сопротивление и скрыться. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. Вору все же удалось убежать", - рассказали в ГУВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий квартирный вор был установлен и задержан. Как оказалось, минчанин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Схема краж была такова: мужчина заходил в подъезды многоквартирных домов, проходил по этажам и дергал за ручки дверей. Если дверь оказывалась открытой, заходил в квартиру и брал ценные вещи и деньги, которые лежали на видных и доступных местах.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-