В Минске задержан могилевчанин за распространение наркотиков

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД Минска задержали 22-летнего могилевчанина, который намеревался сбыть на территории Минска 58 г альфа-PVP. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Парень рассказал правоохранителям, что в конце мая ему поступило указание от куратора интернет-магазина по продаже наркотиков забрать партию расфасованного наркотика и разложить ее на территории столицы. В момент задержания запрещенных веществ у молодого человека не было. Однако при осмотре его телефона оперативники обнаружили информацию о местонахождении закладок, которые он успел разложить. В последующем правоохранители изъяли 27 свертков с психотропом", - рассказали в ГУВД.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-