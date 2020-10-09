В Минске задержан мужчина, который встраивал в банкоматы шиммеры и похищал реквизиты платежных карт

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан злоумышленник, который встраивал в банкоматы шиммеры и похищал реквизиты платежных карт. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Столичные оперативники по борьбе с киберпреступлениями 27 июля изъяли в картоприемнике банкомата шиммер - устройство, которое считывает данные с чипа и магнитной полосы банковской карты. По данному факту была назначена проверка. Вскоре оперативники управления "К" МВД Беларуси установили личность подозреваемого и с поличным задержали его.

Мужчина встраивал шиммеры в банкоматы по утрам, а вечером забирал их. Устройство весь день копировало реквизиты банковских карт пользователей, а пин-коды записывались на видео специальной видеокамерой-накладкой. Полученные данные мужчина энкодером переписывал на заготовки пластиковых карт, а затем с помощью этих клонов снимал деньги с банковских счетов жертв. Подозреваемый тщательно готовился к преступлениям. Он работал в различных районах Минска, оценивал обстановку вокруг банкоматов, менял географию передвижения и был максимально мобилен. Также для конспирации использовал разную одежду, маски, парики.

Оперативники управления "К" задержали подозреваемого вечером у банкомата во время очередной попытки совершить преступление. В ходе обыска по месту жительства мужчины изъято оборудование, а также средства маскировки и сопутствующие приспособления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. Возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере. Проводится дальнейшее расследование.-0-