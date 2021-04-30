30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина с опасным психотропом, сообщили БЕЛТА в МВД.

"26 апреля в Минске сотрудники Первомайского отдела Департамента охраны патрулировали улицы столицы. Около двух часов дня в поле их зрения попал подозрительный гражданин, пристававший к прохожим. Правоохранители остановили мужчину для выяснения личности. Его поведение оставляло желать лучшего - очевидно причиной стало действие психотропов. Документов у гражданина не оказалось. При досмотре в подкладке куртки сотрудники обнаружили расфасованную мелкую дозу с веществом белого цвета", - рассказали в ведомстве.

Для дальнейших разбирательств фигуранта доставили в РУВД. Выяснилось, что 27-летний местный житель нигде не работает и имеет ряд судимостей за грабежи и незаконный оборот наркотических средств. Экспертиза установила, что в пакете находилось около 50 мг альфа-PVP.

Следователями дана правовая оценка - возбуждено уголовное дело.-0-