В Минске задержан мужчина, снявший госфлаг с административного здания

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики столичной милиции установили личность мужчины, который 13 апреля снял и выбросил Государственный флаг Беларуси с административного здания на Кабушкина. Нарушителем оказался 28-летний житель Минска. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Со слов мужчины, в тот день он выпивал. В состоянии сильного опьянения залез на крышу здания ГАИ, снял флаг, несколько раз бросил его о землю и скрылся.

Через два дня молодого человека задержали. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.

Известно, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.-0-