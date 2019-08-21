В Минске задержан мужчина, угрожавший женщине ножом

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина с ножом, угрожавший женщине расправой. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня утром в оперативно-дежурную службу Советского РУВД Минска поступило сообщение от жителей дома №84 по улице Кропоткина, что в одной из квартир происходит драка, слышны крики о помощи, мужчина бросается с ножом на женщину.

К месту происшествия незамедлительно прибыл первый наряд патрульно-постовой службы милиции. По всем признакам ситуация действительно была опасная: мужчина 1990 года рождения с ножом угрожал расправой женщине. На контакт с правоохранителями он не пошел.

Было принято решение задерживать его. На место прибыл отряд ОМОНа. Бойцы спецподразделения проникли в квартиру и задержали злоумышленника. Женщина не пострадала. Выясняются причины и условия произошедшего.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-0-