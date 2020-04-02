2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина, вовлекавший девушек в занятие проституцией, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"По оперативной информации, 36-летний минчанин на протяжении года знакомился в соцсетях с дамами и предлагал им работу по оказанию интим-услуг. Когда девушки соглашались, мужчина брал всю организационную работу на себя. Он заполнял анкеты на специализированных сайтах, арендовал квартиры, а также от имени девушек переписывался с клиентами. 25% от суммы - именно столько дамы должны были отдать своему "нанимателю" за предоставленные услуги", - рассказали в милиции.

Правоохранители задержали мужчину дома, после того как он забрал доходы от преступной деятельности. "Минчанин признался, что помимо прочего он категорически запрещал девушкам беременеть. В таких случаях устанавливались штрафы: первая беременность - 6 базовых величин, последующая - 12 базовых", - отметили в ГУВД.

Работали на минчанина шесть девушек в возрасте от 22 до 27 лет.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-