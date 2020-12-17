В Минске задержан мужчина за серию краж из автомобилей

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Советского РУВД Минска задержали минчанина, который похищал из чужих автомобилей имущество. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранителям поступило три заявления от жителей столицы, которые сообщили, что неизвестный повредил их автомобили и похитил хранящееся в салоне имущество. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что серию краж совершил 37-летний ранее судимый неработающий мужчина без определенного места жительства.
Установлено, что в салон автомобилей мужчина проникал, разбивая боковые стекла. Подозреваемый похитил несколько пар очков, 3G-модем, флеш-карты и деньги. Сумма похищенного имущества составила около Br2,5 тыс.
Собранные материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям мужчины.-0-