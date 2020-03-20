В Минске задержан нарушитель ПДД на краденом фургоне

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ в Минске задержали нарушителя ПДД на краденом фургоне. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около 4.00 в Минске водитель автомобиля "Фольксваген LT" не выполнил требование сотрудника ГАИ об остановке. Экипаж начал преследование. Уходя от погони, водитель грубо нарушал ПДД и неоднократно создавал угрозу остальным участникам дорожного движения. А на улице Кижеватова и вовсе столкнулся со служебным автомобилем", - рассказала Ольга Чемоданова.

К преследованию подключились другие экипажи ГАИ. Выехав на Слуцкое шоссе, нарушитель не снижал скорость и не давал его обогнать. Однако один из экипажей вскоре опередил фургон и разместил на дороге так называемый еж. Наехав на него, водитель "Фольксвагена LT" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Нарушитель задержан и доставлен в больницу.

Как оказалось, за рулем находился 24-летний неоднократно судимый житель Брестской области. Выяснилось, что автомобиль был угнан с улицы Тимошенко, о чем владелец позже сообщил во Фрунзенское РУВД Минска. Следователи дадут правовую оценку действиям мужчины.-0-