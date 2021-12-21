В Минске задержан оптовый закладчик психотропов

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Первомайского РУВД столицы задержали 30-летнего минчанина, который распространял психотропы на территории Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что минчанин работал оптовым наркокурьером и реализовывал различные психотропные вещества. С его слов, он успел проработать на магазин около года.

В ходе осмотра квартиры обнаружены и изъяты высушенные тела грибов, которые содержат в своем составе 12 г псилоцина. Также найдено 230 г марихуаны, 50 г гашиша, 1,5 г параметилэфедрона, 9 г амфетамина.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических веществ.-0-