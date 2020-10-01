В Минске задержан организатор мошенничества в сфере автолизинга

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан еще один организатор мошенничества в сфере автолизинга. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В марте стало известно о раскрытии ГУБОПиК МВД преступной схемы в сфере автолизинга. Тогда задержали одного из организаторов преступления, 41-летнего россиянина, и двоих белорусов. В конце сентября Минск посетил еще один организатор мошенничества из России - 33-летнего мужчину тоже задержали.

Преступный квартет действовал слаженно: россияне связывались с белорусами, а те находили подставных лиц среди соотечественников, готовых заключать от своего имени формальные договоры лизинга транспорта. За такую услугу они получали гонорар до $500. Злоумышленники обещали им вовремя платить по договору, а если этого сделать не удастся, у лизингодателя могут лишь забрать машину - то есть для формального участника сделка окажется без последствий.

В ГУБОПиК отметили, что продавцы иномарок также являлись подставными и состояли в сговоре с организаторами схемы, что в итоге позволяло тем оставаться и с деньгами, и с автомобилем. Транспорт перегоняли в Россию и там продавали. Кроме того, у подозреваемых была еще одна схема. Они оформляли на белорусов договоры длительной аренды автомобилей, которые затем также продавали в России. В некоторых случаях под залог прокатных авто участники преступной группы брали кредит, заранее не собираясь его возвращать. При использовании обеих схем платежи за пропавшие машины ложились на доверчивых белорусов, которые клюнули на разовый гонорар.

Подозреваемые старались покупать в лизинг и арендовать авто люксовых брендов стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. Максимальный ущерб от пропажи одной из машин лизингодатель оценил в $130 тыс. с учетом неоплаченных процентов. Всего от деятельности аферистов пострадали около 10 предпринимателей-автопрокатчиков и лизинговых фирм. В схеме фигурирует более двадцати автомобилей, общая стоимость которых составляет около $500 тыс.

Оперативники нашли и изъяли в России несколько машин. Сейчас проводятся необходимые процедуры по возвращению транспорта в Беларусь.

По уголовному делу за мошенничество в особо крупном размере обоим фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению других эпизодов и участников преступной деятельности.-0-