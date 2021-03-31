В Минске задержан пьяный бесправник

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ задержали в Минске нетрезвого бесправника, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня ночью около 3.10 во дворе дома №78 на улице Кижеватова инспекторы ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска остановили автомобиль "БМВ". За рулем находился мужчина, физическое состояние которого вызвало подозрение у милиционеров. Его доставили на освидетельствование, по результатам которого выявлено 1,75 промилле алкоголя в организме. Кроме того, в ходе разбирательства установлено, что минчанин лишен права управления в 2018 году за аналогичное нарушение.

На данный момент в отношении мужчины составлено два административных протокола, предусмотренных ч.1 ст.18.14 и ч.2 ст.18.15 КоАП.

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 марта 2021 года ужесточено наказание в отношении нетрезвых водителей. Теперь, если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года, а если свыше 0,8 промилле - штраф уже будет составлять 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.

Граждан, которые видят, что за руль садится нетрезвый водитель, просят незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.-0-