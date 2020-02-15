В Минске задержан пьяный водитель, который перевозил трех малолетних детей

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя, который перевозил трех малолетних детей и жену, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Автомобиль "Ауди" с нетрезвым водителем за рулем двигался ночью со стороны ул.Гурского в направлении ул.Брыля. В салоне также находились супруга и трое малолетних детей правонарушителя. Результаты медицинского освидетельствования водителя показали содержание 0,7 промилле алкоголя.

Мужчина был отстранен от управления автомобилем, который поместили на штрафстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП.-0-