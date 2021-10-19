19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан подозреваемый в изнасиловании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В конце сентября 17-летняя жительница столицы сообщила милиционерам, что неизвестный зашел за ней в подъезд и попытался изнасиловать на лестничной площадке. Однако ей удалось вырваться.

Спустя несколько дней в подъезде другой многоэтажки Минска произошел аналогичный случай. На этот раз жертвой стала 20-летняя девушка.

В конце прошлой недели оперативники ГУВД задержали 45-летнего минчанина, ранее судимого за разбои, хулиганства и изнасилования.

Возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к совершению подобных преступлений.-0-