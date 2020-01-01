В Минске задержан подозреваемый в краже украшений из храма

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители задержали россиянина, который подозревается в краже ценностей из полоцкого храма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

В середине ноября 2019 года в милицию поступило заявление о пропаже серебряных и золотых ювелирных украшений, пожертвованных прихожанами, из церкви в Полоцке. Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 49-летний мужчина, который после кражи покинул территорию Беларуси. Оперативно-разыскные мероприятия были продолжены, и, когда подозреваемый вернулся в нашу страну и предпринял новую попытку кражи, он был задержан.

"Подозреваемый в ночь с 24 на 25 декабря пришел в один из столичных костелов и после праздничной службы попытался там остаться. Однако это заметил сторож, и подозрительному визитеру пришлось ретироваться. На улице его ожидали оперативники уголовного розыска Первомайского РУВД Минска. На основании ранее добытых доказательств фигурант был задержан. В его автомобиле обнаружены перчатки и набор инструментов для взлома", - рассказали в пресс-службе.

Мужчина сознался в краже из церкви в Полоцке. Еще до преступления он под видом прихожанина посещал храм для разведки обстановки, искал укромные места, где можно спрятаться. Ущерб полоцкой кражи составил около Br2 тыс., украшения мужчина сбыл в Санкт-Петербурге, откуда сам родом. Известно, что в России фигурант судим шесть раз, в том числе за аналогичные преступления. В местах лишения свободы в сумме он провел более 20 лет.

Материалы проверки переданы следователям, возбуждено уголовное дело.-0-