В Минске задержан продавец марихуаны

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Советского РУВД Минска установили личность минчанина, причастного к сбыту марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчину 50 лет задержали по месту жительства. В ходе осмотра квартиры было обнаружено опасное наркотическое средство марихуана массой около 100 г, а также фасовочные пакеты и изолента. Мужчина пояснил правоохранителям, что наркотическое средство приобретал для личного употребления, а также для распространения среди знакомых.

Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК Беларуси, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-