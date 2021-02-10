В Минске задержан разыскиваемый Интерполом иностранец

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 32-летнего гражданина Бельгии и Турции оперативники вышли после получения ориентировки из Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси. Его задержали 8 февраля на пр.Независимости в Минске. Скрываясь от правоохранительных органов Бельгии, мужчина прибыл в белорусскую столицу в 2020 году и даже успел жениться на проживающей здесь россиянке.

Известно, что в 2013 году суд приговорил задержанного к лишению свободы за фальшивомонетничество, вооруженное вымогательство, использование поддельных документов и мошенничество, совершенное организованной преступной группой. Через три года осужденному дали возможность побыть несколько дней на свободе, и он воспользовался этим: срезал электронный браслет контроля и скрылся.

В 2018 году беглеца заочно осудили на родине еще к 2,5 года лишения свободы за мошенничество и подделку документов. В частности, он продал несуществующий ресторан, а также инсценировал похороны несуществующих родственников, похитив собранные для этого деньги людей. Когда же последовало разоблачение махинатора, тот разыграл уже собственные похороны.

"Белорусским оперативникам иностранец представился дипломатом, попытался сослаться на неприкосновенность, а также кичился связями в ЦРУ и ФСБ", - отметила Ольга Чемоданова.

В интернете об иностранце имеются упоминания как об одном из "самых молодых боссов мафии". Этими сведениями с правоохранителями поделился и сам задержанный.

Сейчас мужчина арестован до принятия решения по ходатайству о его выдаче.-0-