В Минске задержан третий участник разбойного нападения на гомельчанку

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 7 сентября задержан третий участник разбойного нападения на гомельчанку. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Около 20.00 в съемной квартире одного из домов по ул. Богдановича в Минске сотрудники уголовного розыска Гомельской области при силовой поддержке бойцов минского ОМОНа задержали третьего участника разбойного нападения, которое произошло 2 сентября в Гомеле", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Задержан неработающий гомельчанин 2001 года рождения. "Молодой человек сообщил оперативникам о том, что после совершения разбоя скрывался в Российской Федерации у родственников. Однако вскоре приехал с матерью в Минск. Они жили на съемных квартирах, которые меняли посуточно", - рассказала Ольга Чемоданова.

В ходе осмотра временного места жительства изъяты доллары США. "Сегодня ночью после проведения оперативных мероприятий подозреваемый в совершении дерзкого преступления был арестован и водворен в СИЗО-1 города Минска", - добавила пресс-секретарь МВД.

Как сообщалось, 2 сентября примерно в 20.30 двое 18-летних парней и один 17-летний напали на женщину возле подъезда ее дома на улице Быховской. Молодые люди с применением насилия поместили гомельчанку в ее автомобиль BMW X6 и вывезли за город. В пути под угрозой изнасилования и убийства требовали у нее $15 тыс., которые им якобы задолжал ее покойный супруг. В лесу молодые люди обнаружили в багажнике авто рюкзак с $5 тыс. и Br400. Деньги забрали. На обратном пути в Гомель автомобиль попал в поле зрения сотрудников милиции, однако молодые люди покинули машину и скрылись. Ночью недалеко от своего места жительства один из троих нападавших был задержан. Второго задержали на следующий день. Одному из фигурантов, 17-летнему парню, предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 УК. -0-

Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на 35-летнюю гомельчанку Известно, что двое из нападавших - родные братья. Все трое не имеют места работы и учебы, ранее привлекались к уголовной ответственности за хищения.

Задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на 35-летнюю гомельчанку Как сообщалось, 2 сентября примерно в 20.30 двое 18-летних парней и один 17-летний напали на женщину возле подъезда ее дома на улице Быховской.